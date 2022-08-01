Advertisement

لبنان

أمر غير مُتوقع حصل خلال اجتماع هوكشتاين والرؤساء الثلاثة.. ما هو؟

Lebanon 24
01-08-2022 | 05:07
A-
A+
Doc-P-976532-637949529916809487.jpg
Doc-P-976532-637949529916809487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت قناة "الجديد" بأنّه بعد 40 دقيقة من بدء الاجتماع بين الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا، وصلت المُترجمة للمشاركة في اللقاء، علماً أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب هو الذي كان يتولى مهمّة الترجمة قبل ذلك.
Advertisement
 
وبحسب "الجديد"، فإن سبب تأخر المُترجمة في الوصول إلى بعبدا هو قطع الطرقات الذي كان قائماً في محيط المنطقة لتأمين وصول الرؤساء إلى القصر. 
 
وكان اجتماع هوكشتاين والرؤساء الثلاثة انطلق قرابة الساعة 11.30، وقد انضمّ إليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
 
وسبق اللقاء مع هوكشتاين، انعقاد اجتماع ثلاثي بين عون وبري وميقاتي في بعبدا، جرى خلاله التداول بآخر التطورات على الساحة الداخلية، فضلاً عن البحث في الموقف من ملف ترسيم الحدود البحريّة. 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
06:00 | 2022-08-01
06:00 | 2022-08-01
06:00 | 2022-08-01
09:20 | 2021-12-04
07:22 | 2022-08-01
06:04 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website