أمر غير مُتوقع حصل خلال اجتماع هوكشتاين والرؤساء الثلاثة.. ما هو؟

أفادت قناة "الجديد" بأنّه بعد 40 دقيقة من بدء الاجتماع بين الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا، وصلت المُترجمة للمشاركة في اللقاء، علماً أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب هو الذي كان يتولى مهمّة الترجمة قبل ذلك.

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وبحسب "الجديد"، فإن سبب تأخر المُترجمة في الوصول إلى بعبدا هو قطع الطرقات الذي كان قائماً في محيط المنطقة لتأمين وصول الرؤساء إلى القصر.

وكان اجتماع هوكشتاين والرؤساء الثلاثة انطلق قرابة الساعة 11.30، وقد انضمّ إليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وسبق اللقاء مع هوكشتاين، انعقاد اجتماع ثلاثي بين عون وبري وميقاتي في بعبدا، جرى خلاله التداول بآخر التطورات على الساحة الداخلية، فضلاً عن البحث في الموقف من ملف ترسيم الحدود البحريّة.

