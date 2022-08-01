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لبنان

خلاف بين سجينين واطلاق نار وقذائف في بعلبك... ما القصة؟

Lebanon 24
01-08-2022 | 05:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع خلاف بين سجينين في سجن روميه.
 
والخلاف دار بين المحكومين في جرائم مرتبطة بالمخدرات "م. ح.م" و "خ.د".
وعندما وصلت أخبار الخلاف الى اهالي السجينين، أقدم  مسلحين من الـ" م" اي  من اقارب السجين "م.م" على اطلاق النار وبعض القذائف باتجاه منزل عائلة "د" اي أقارب السجين "خ.د"، وذلك في منطقة بعلبك.
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