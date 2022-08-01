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لبنان

ملتقى التاثير المدني مهنئا بعيد الجيش الـ 77: السّيادة النّاجزة تؤمّنها القِوى العسكريّة الشرعيّة حصراً

Lebanon 24
01-08-2022 | 05:35
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هنّأ "ملتقى التاثير المدني" الجيش في عيده السابع والسبعين، وغرد عبر حسابه الخاص على تويتر : "لا قِيام للدّولة بدون سيادة ناجزة، والسّيادة النّاجزة تؤمّنها القِوى العسكريّة والأمنيّة الدّستوريّة الشرعيّة حصراً دون إشراك يقودُها الجيش"
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وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ "#عيدالجيش"،  ونشر إلى جانبه صورة لمديرية التوجيه في الجيش، تم تعميمها لمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد الجيش.
 
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