ملتقى التاثير المدني مهنئا بعيد الجيش الـ 77: السّيادة النّاجزة تؤمّنها القِوى العسكريّة الشرعيّة حصراً

هنّأ "ملتقى التاثير المدني" الجيش في عيده السابع والسبعين، وغرد عبر حسابه الخاص على تويتر : "لا قِيام للدّولة بدون سيادة ناجزة، والسّيادة النّاجزة تؤمّنها القِوى العسكريّة والأمنيّة الدّستوريّة الشرعيّة حصراً دون إشراك يقودُها الجيش"

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وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ "#عيدالجيش"، ونشر إلى جانبه صورة لمديرية التوجيه في الجيش، تم تعميمها لمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد الجيش.