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لبنان

أصبحت في كل منزل.. وهذه أسعارها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-08-2022 | 06:10
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مع انقطاع الكهرباء من جهة، والتقنين القاسي من قبل أصحاب المولدات من جهة ثانية، لم يعد أمام المواطن اللبناني إلا "التيسير بالموجود" للتغلب على درجات الحرارة العالية، فغزت الأسواق منذ فترة المراوح والمكيفات الهوائية القابلة للتشريج، وقام كل من يحمل "الفريش دولار" بتأمين قطعة. 
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فمن المراوح الصغيرة التي يتراوح سعرها ما بين الـ40 والـ50$ إلى المراوح الكبيرة والتي يتخطى سعرها الـ100$، أصبحت هذه الوسيلة جزءاً من منزل معظم اللبنانيين عسى أن تساعدهم على التغلب على مشكلة صغيرة من بين المشاكل الكثيرة التي يتخبطون بها يومياً.

لبنان

خاص

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