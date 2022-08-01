أول تصريحٍ للوسيط الأميركي بعد الاجتماع مع الرؤساء الثلاثة.. ماذا قال؟

انتهى الاجتماع الذي جمع الرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في قصر بعبدا، وذلك بعد مشاورات استمرّت لنحو ساعة.

ولدى خروجهِ من الاجتماع، أشار الرئيس ميقاتي إلى أن الأمور إيجابية، وفق ما أفادت قناة "الجديد".

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أما هوكشتاين، فقال في تصريح مُقتضب: "ممتنٌ للرئيس عون لأنه دعا لهذا الاجتماع بحضور الرؤساء، ومتفائل جداً للتوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية في الأسابيع المقبلة".

وأردف: "سأعود إلى المنطقة قريباً لاستكمال المفاوضات ونأمل الوصول إلى اتفاق".