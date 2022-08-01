سوبرماركت... "على ضو التلفون" (صور)

على رغم توفر المازوت في الأسواق واعتماد بعض أصحاب المحلات التجارية الكبيرة على مولداتهم الخاصة، إلا أنه من الواضح أن هناك عددًا من "السوبرماركت" يعاني من أزمة في الكهرباء، وهذا ما تم ملاحظته مؤخرًا في أكثر من سوبرماركت لديها أكثر من فرع في لبنان حيث يقوم الزبائن بشراء سلعهم "على ضو التلفون".

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