Advertisement

لبنان

سوبرماركت... "على ضو التلفون" (صور)

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-08-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-976550-637949551701005510.jpg
Doc-P-976550-637949551701005510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على رغم توفر المازوت في الأسواق واعتماد بعض أصحاب المحلات التجارية الكبيرة على مولداتهم الخاصة، إلا أنه من الواضح أن هناك عددًا من "السوبرماركت" يعاني من أزمة في الكهرباء، وهذا ما تم ملاحظته مؤخرًا في أكثر من سوبرماركت لديها أكثر من فرع في لبنان حيث يقوم الزبائن بشراء سلعهم "على ضو التلفون".
Advertisement
 
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2022-08-01
11:18 | 2022-08-01
11:14 | 2022-08-01
11:09 | 2022-08-01
10:54 | 2022-08-01
10:45 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website