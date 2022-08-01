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لبنان

عمليات تجميل "يا مين يشيل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-08-2022 | 06:38
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 سابقًا كان يعمد عدد كبير من المواطنين إلى الاتجاه نحو سوريا أو تركيا لإجراء بعض العمليات التجميلية، بالأخص تلك التي تتعلق بالأنف وزراعة الشعر نظرًا لأسعارهما المنخفضة مقارنة مع أسعار لبنان، لكن حاليًّا وبعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير أصبحت أسعار بعض الأطباء التجميليين متقاربة مع أسعار العمليات التجميلية في سوريا وتركيا وباتت المواعيد "بالجملة" و"يا مين يشيل".
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لبنان

خاص

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