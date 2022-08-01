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لبنان

أمرٌ جديد يُكشف.. هذا ما تمّ رصده قبل انهيار الإهراءات يوم أمس!

Lebanon 24
01-08-2022 | 05:34
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أفادت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، بأن انحناء القسم الشمالي من إهراءات مرفأ بيروت، وصل بعد ظهر أمس الأحد قبل انهياره، إلى الـ40 ملم، وذلك بحسب المُستشعر الذي يرصدُ وضع الإهراءات.
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ومساء أمس الأحد، انهار جزء متصدع من إهراءات مرفأ بيروت بعد تكرر اندلاع النيران فيه، وذلك قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار المُروّع.
وشوهد غبار أبيض غطى أجواء المرفأ، عقب الانهيار، سارعت إثرها مروحية للجيش على رش المياه على الصوامع.
وأبدى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال على حمية، مخاوفه من أن تنهار أجزاء أخرى من صوامع الحبوب في المرفأ، بعد حادثة الأمس التي تسببت في تصاعد سحابة ضخمة من الغبار والدخان في الهواء.

 
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