ابتكار جديد يجنّب الاهل الاحراج



في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني للسلع يعمد بعض السوبرماركت الى فتح اكياس الشوكولا التي تحتوي على عشرات القطع وبيعها بـ "الحبة"!

يقول صاحب احدى السوبرماركت في الشمال: الوضع قاسي على الجميع والولد "بيستحلي"، لذلك قررت فتح الكيس والبيع بالحبة "أوفر عالأهل"!

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