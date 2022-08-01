استغراب لصمت وزير الطاقة

استغربت اوساط نيابية غياب الحديث كليا من قبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن خطة الكهرباء ودفتر الشروط الذي طلب سحبه من جدول اعمال آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء قبل الانتخابات النيابية.

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كما أبدت استغرابا لغياب الاتيان على اي ذكر لخطة الطوارئ الكهربائية التي طرحت كبديل مرحلي عن الأتفاق على الخطة الشاملة.