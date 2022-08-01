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لبنان

بكلمة واحدة.. هكذا علّق برّي على اجتماع اليوم مع هوكشتاين

Lebanon 24
01-08-2022 | 05:54
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في تعليقٍ مقتضب له عن إمكانية وجود إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لقناة الـ"MTV" من قصر بعبدا: "إن شاء الله".
 
وجاء تعليق برّي عقب مشاركته في الاجتماع الذي جمعه مع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي من جهة، والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من جهة أخرى، وذلك للتباحث في ملف ترسيم الحدود البحرية وآخر المستجدات المرتبطة به.
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وفي تصريح مُقتضب له بعد الاجتماع، قال هوكشتاين: "ممتنٌ للرئيس عون لأنه دعا لهذا الاجتماع بحضور الرؤساء، ومتفائل جداً للتوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية في الأسابيع المقبلة".
وأردف: "سأعود إلى المنطقة قريباً لاستكمال المفاوضات ونأمل الوصول إلى اتفاق". 
 
 
 
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