مولوي في عيد الجيش: كل الفخر بقواتنا المسلحة التي تقوم بدور كبير في الحفاظ على أمن الوطن

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دوّن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي كلمة في السجل الذهبي للكلية الحربية، لمناسبة عيد الجيش اللبناني، وكتب:"كل الفخر بقواتنا المسلحة التي تقوم بدور كبير في الحفاظ على أمن الوطن وحماية أبنائه.والتهنئة القلبية المضاعفة للضباط المتخرجين في هذا العام بشكل خاص، هم الذين، ايماناً بالشرعية، اختاروا الخدمة والتضحية في الظروف الصعبة، لبناء الدولة".