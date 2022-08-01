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لبنان

مولوي في عيد الجيش: كل الفخر بقواتنا المسلحة التي تقوم بدور كبير في الحفاظ على أمن الوطن

Lebanon 24
01-08-2022 | 06:13
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دوّن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي كلمة في السجل الذهبي للكلية الحربية، لمناسبة عيد الجيش اللبناني، وكتب:

"كل الفخر بقواتنا المسلحة التي تقوم بدور كبير في الحفاظ على أمن الوطن وحماية أبنائه.
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والتهنئة القلبية المضاعفة للضباط المتخرجين في هذا العام بشكل خاص، هم الذين، ايماناً بالشرعية، اختاروا الخدمة والتضحية في الظروف الصعبة، لبناء الدولة".
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