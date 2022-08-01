بعض موظفي القطاع العام في صيدا يعودون الى مكاتبهم... اليكم التفاصيل

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " أن جهود اللجنة الوزارية التي تابعت ملف الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام وإصدارها مراسيم العطاءات المالية التي خصصت لهم ، أثمرت حركة ناشطة في الإدارات الرسمية لا سيما في سرايا صيدا بعد انعدامها بفعل سلسلة تحركات مطلبية نفذتها الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة وكان اخرها الإضراب المفتوح الذي امتد إلى نهاية تموزورغم الالتزام الحضوري الكثيف لرؤساء وموظفي إدارات تعاونية موظفي الدولة ، الزراعة ، الاقتصاد ، التنظيم المدني ، العمل ، السجل العقاري ، المساحة ، المالية ، والاشغال ، اما مصلحة الصحة فستباشر عملها بدءاً من الغد بالتزامن مع اللجنة الطبية لتلبية المواطنين ، في حين استمرت طبابة القضاء بفتح أبوابها كعادتها لاستقبال قاصديهاإلا أن قرار استمرار اضراب رابطة الموظفين كان له حصة من المؤيدين لمواصلته ، ففي محافظة الجنوب ولأول مرة خلت مكاتبها واروقتها من الموظفين والمواطنين ، وانسحب الوضع نفسه على دائرة النفوس ومصلحة الصناعة اللتين اوصدتا ابوابهما أمام المواطنين ، كذلك المنطقة التربوية خلت من الموظفين باستثناء اثنين حضرا لاستقبال معاملات الطلاب لإجراء الدورة الثانية من الامتحانات الرسمية لشهادتي البريفية والثانوية .