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لبنان

تفاصيل مهمّة جداً.. بو صعب يكشف مضمون اجتماع هوكشتاين في بعبدا

Lebanon 24
01-08-2022 | 06:25
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قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عقب الاجتماع الرئاسي مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، اليوم في قصر بعبدا، إن "لبنان ينتظر الردّ على الاقتراح اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية خلال فترة قصيرة"، وأضاف: "لم يطلب منا أحدٌ مدّ أنابيب في البلوك رقم 8، كما أنه لم يطلب أحد منا قضم البلوكات".
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وأضاف: "لبنان طالب ببلوكاته كاملة وهوكشتاين لم يعرض علينا أبداً أي تقاسمٍ للثروة أو البلوكات أو الأرباح مع العدو الإسرائيلي".
 
وختم: "الفجوة ضاقت والفترة الزمنية التي تفصلنا عن عودة هوكشتاين مع جواب إلى بيروت ستكون قصيرة".
 
 
 
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