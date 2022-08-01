29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المجلس الشيعي: 9 اب هو اليوم العاشر من محرم لهذا العام
Lebanon 24
01-08-2022
|
06:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
اصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيانا اعلن فيه ان "يوم الثلاثاء الواقع فيه 9 اب الجاري هو اليوم العاشر من محرم لهذا العام".
Advertisement
المصدر:
الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
بري عرض الاوضاع العامة مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى واستقبل المحامي سليمان جان عبيد
Lebanon 24
بري عرض الاوضاع العامة مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى واستقبل المحامي سليمان جان عبيد
01/08/2022 19:36:57
01/08/2022 19:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محلة مشروع محرم في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محلة مشروع محرم في طرابلس (فيديو)
01/08/2022 19:36:57
01/08/2022 19:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قاتلة لكنها مطلوبة.. وجبة محرمة على إمبراطور اليابان
Lebanon 24
قاتلة لكنها مطلوبة.. وجبة محرمة على إمبراطور اليابان
01/08/2022 19:36:57
01/08/2022 19:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الإسلامي الشيعي
محرم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى ومفاجأة عن الرواتب في لبنان.. على أي سعر دولار ستُصبح؟
Lebanon 24
بُشرى ومفاجأة عن الرواتب في لبنان.. على أي سعر دولار ستُصبح؟
16:43 | 2022-07-31
31/07/2022 04:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يُحذر من "فترة متفجرة" عند حدود لبنان.. خبيرٌ إسرائيلي يدقّ جرس الإنذار!
Lebanon 24
تقريرٌ يُحذر من "فترة متفجرة" عند حدود لبنان.. خبيرٌ إسرائيلي يدقّ جرس الإنذار!
13:30 | 2022-07-31
31/07/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
Lebanon 24
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
03:12 | 2022-08-01
01/08/2022 03:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة من إسرائيل إلى لبنان عبر الأميركيين.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة عاجلة من إسرائيل إلى لبنان عبر الأميركيين.. ماذا فيها؟
15:25 | 2022-07-31
31/07/2022 03:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقلب المُعادلة بصاروخين مُتطورين.. إليكم حقائق عنهما
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقلب المُعادلة بصاروخين مُتطورين.. إليكم حقائق عنهما
16:00 | 2022-07-31
31/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:35 | 2022-08-01
ميقاتي يوقّع كل الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخراً
12:18 | 2022-08-01
جديد تسعيرة المولّدات.. تكلفة الـ"5 أمبير" ترتفع والأرقام تكشفها!
11:18 | 2022-08-01
تسعيرة جديدة لـ"دولار صيرفة".. كم بلغت اليوم؟
11:14 | 2022-08-01
عون هنأ رئيس الجمهورية بعيد الجيش: المؤسسة العسكرية ستبقى ضامنة للإستقرار
11:09 | 2022-08-01
بريطانيا ترحّب بإبحار أول شحنة حبوب من أوكرانيا باتجاه لبنان
10:54 | 2022-08-01
القبض على مروج المخدرات في الفنار وأحد زبائنه بالجرم المشهود
فيديو
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-08-01
01/08/2022 19:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
05:00 | 2022-07-31
01/08/2022 19:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
01/08/2022 19:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact