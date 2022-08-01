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لبنان

المجلس الشيعي: 9 اب هو اليوم العاشر من محرم لهذا العام

Lebanon 24
01-08-2022 | 06:37
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 اصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيانا اعلن فيه ان "يوم الثلاثاء الواقع فيه 9 اب الجاري هو اليوم العاشر من محرم لهذا العام".

 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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