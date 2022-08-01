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لبنان

إعلاميون يرصدون باسيل في بعبدا.. ما الذي فعله قبل اجتماع هوكشتاين؟

Lebanon 24
01-08-2022 | 06:33
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أفادت قناة الـ"LBCI" بأنّ الإعلاميين في قصر بعبدا، رصدوا حركةً لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قبيل وصول الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى هناك، صباح اليوم، حيثُ عقد اجتماع جمع الأخير مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة. 
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