مُعطيات.. هذه تفاصيل العرض الإسرائيلي الجديد لترسيم الحدود البحرية مع لبنان

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر رسمي لبنان قوله، اليوم الإثنين، إن "الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، أبلغ لبنان بعرضٍ إسرائيلي لترسيم الحدود وفق مسار مُتعرج يعتمد الخطّ 23".

Advertisement

ووفقاً للقناة، فإنّ "المُقترح الإسرائيلي ينطلق من إحداثيات الخط 23 وينحرف شمالاً وصولاً إلى خط الوسط بين لبنان وقبرص".

مع هذا، فقد أشار المصدر إلى أنّ "المقترح الإسرائيلي يمنحُ لبنان كل حقل قانا مقابل حصول تل أبيب على مساحة شمال الخط 23"، وأضاف: "بيروت أبلغت الوسيط الأميركي تمسكها بجميع الحقول النفطية ضمن الخط 23".

بدورها، ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ الاجتماع بين هوكشتاين والرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا كان جيداً، وقالت نقلاً عن مصادر خاصة: "هوكشتاين أتى بطرح اسرائيلي يقضي بإعطاء لبنان حقل قانا كاملاً مقابل الدخول أكثر في الخط 23 مع أجزاء من البلوك رقم 8".

وأضافت: " استمع عون وبري وميقاتي إلى طرح هوكشتاين وكان موقفهم واحداً بشأن الخط 23 وحقل قانا كاملاً والتمسّك بحقوق لبنان النفطية، وأبلغوه لهوكشتاين الذي لم يتحدث عن أي استخراج مشترك ولا مشاركة ثروات".

ولفتت الـ"MTV" إلى أن الجانبين اللبناني والأميركي اعتبرا أن الفجوة ضاقت وجهود هوكستين ستُستكمل، وأضافت: "



