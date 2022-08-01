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لبنان

في هذه البلدة... حملة تطعيم بلقاح "فايزر"

Lebanon 24
01-08-2022 | 07:12
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تعلن منظمة MEDAIR بالتنسيق مع بلدية مشمش عن انطلاق حملة تطعيم لقاح ( فايزر)  الجرعة ( ١-٢-٣-٤) من عمر ١٢ سنة وما فوق وذلك يوم الثلاثاء ٢ آب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر في قاعة البلدية - الجبانة.
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فايزر

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