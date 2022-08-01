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لبنان

جديد بلدية طرابلس... سحب الثقة من رئيسها الحالي وجلسة قريبة لانتخاب رئيس جديد

Lebanon 24
01-08-2022 | 07:22
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تم سحب الثقة من رئيس بلدية ⁧‫طرابلس‬⁩ الدكتور رياض يمق، خلال جلسة عقدت ظهر اليوم في مبنى البلدية وحضرها ١٤ عضواً من اعضاء بلدية طرابلس.
 
ووفقا للمعلومات سيتم تعيين جلسة جديدة خلال الايام القليلة المقبلة، لانتخاب رئيس جديد لبلدية طرابلس.
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ياض يمق

بلدية طرابلس

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