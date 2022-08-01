قبلان: لاتفاق سياسي يجنّب البلد سرطان الفراغ الحكومي

أحيا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في مقره، اليوم الأول من عاشوراء لهذا العام، برعاية نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب وحضوره، اضافة الى شخصيات سياسية ونيابية واجتماعية وعلماء دين ومواطنين.

Advertisement

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان كلمة قال فيها: "أن نربح معركتَنا يجب أن نربح الهويةَ الحقوقيةَ للسلطة، فضلاً عن ربح معركة رغيف الفقير، وقدرته في سوق العمل، وطاقته على الصمود وثباته النفسي والمعيشي والأخلاقي، وهذا يفترض كسر مشاريع الجريمة والفساد السياسي، والفلتان الاجتماعي، ولعبة التجويع والإذلال، أينما كانت، أمام فرن، أمام محطة أو مستشفى، وغير ذلك".

وأضاف: "الحذر الحذر، لأن نوع هذه المعركة خطير للغاية، ومن يدير هذه المعركة يريد أن يحقّق عبر رغيف الخبز ما لم يستطعه بالحرب والغزوات الثقافية، والمطلوب حماية هويتنا الأخلاقية والوطنية، وتطهير القرار السياسي من الوهن والضعف والارتزاق والمقامرة، والبلد اليوم بلا قرار سياسي، لأن حكومة تصريف الأعمال أشبه شيء بحكومة بطالة سياسية. لذلك البدار البدار لاتفاق سياسي يجنّب البلد سرطان الفراغ الحكومي، على أن انتخاب رئيس جمهورية رأس الضرورات، والبلد بلا رئيس جمهورية أشبه بجسد بلا رأس، وكل هذه وتلك لا قيمة لها إلا إذا ترجمنا السلطة كضمانة قوية بالقطاعات الاجتماعية والمعيشية وسوق المال وحماية اليد اللبنانية، ونسف وثن الصفقات ولعبة الزواريب والأكاذيب السياسية".