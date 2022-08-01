صدور تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم كم أصبح ثمن "الكيلوواط"

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الإثنين، تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر تموز، والتي تنصّ على التالي:

1- 13.545 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر. أما الرسم المقطوع للمشتركين بـ5 أمبير في تلك المناطق، فيبلغ 100 ألف ليرة لبنانية، في حين أن المشتركين بـ10 أمبير فيتوجب عليهم دفع رسم مقطوع بقيمة 220 ألف ليرة.

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2- في المناطق في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر، فأصبح ثمن الكيلوواط الواحد 14899 ليرة لبنانية.

وفي ما خصّ الرسم المقطوع للمشتركين بـ5 أمبير في تلك المناطق، فقد بلغ 100 ألف ليرة، في حين أنّ الرسم المقطوع للمشتركين بقدرة 10 أمبير بلغ 220 ألف ليرة لبنانية.