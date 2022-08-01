بيان عن "كهرباء لبنان" بخصوص التقنين.. اليكم التفاصيل

صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:

Advertisement

ولما كانت تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خبرًا مفاده أن مؤسسة كهرباء لبنان تخصص برنامج تقنين لبعض المناطق والمحظيين حيث يتم الاستفادة من تغذية إضافية بالتيار الكهربائي.تنفي مؤسسة كهرباء لبنان جملةً وتفصيلًا ما ورد أعلاه، كما وتفيد بأنها تراعي بصورة كاملة العدالة في التغذية بالتيار الكهربائي على جميع الأراضي اللبنانية، باستثناء كل من الخطوط التي تغذي المرافق الحيوية والإدارات الرسمية الأساسية في لبنان، والتي لا يمكن فصلها عن بعض الأحياء السكنية المحيطة بها لدواعٍ فنية بحتة، وباستثناء أيضًا كل من يستفيد من التغذية من محطتي التحويل الرئيسيتين في بعلبك والحرج الخارجتين عن سيطرة المؤسسة، علمًا أن المؤسسة قد أبلغت مرارًا جميع المراجع الأمنية والسلطات المعنية بشأن وضعية هاتين المحطتين (بعلبك والحرج)،وعليه، تأمل مؤسسة كهرباء لبنان من الجميع توخي الدقة بنقل أي خبر ونشر أي معلومة والعودة إلى المرجع الصالح للوصول إلى المعلومات الصحيحة، كما وإنه في حال امتلاك أي أحد لأي معطيات تشير إلى وجود بعض التجاوزات في هذا الخصوص، فتتمنى المؤسسة أن يتم إفادتها بها رسميًا، ليصار إلى إعطاء التوضيحات اللازمة وفق ما ورد أعلاه أو فتح تحقيق وإجراء اللازم بشأنها.