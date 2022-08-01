Advertisement

لبنان

بيان عن "كهرباء لبنان" بخصوص التقنين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-08-2022 | 07:37
A-
A+
Doc-P-976582-637949614365682734.jpg
Doc-P-976582-637949614365682734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:
 
ولما كانت تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خبرًا مفاده أن مؤسسة كهرباء لبنان تخصص برنامج تقنين لبعض المناطق والمحظيين حيث يتم الاستفادة من تغذية إضافية بالتيار الكهربائي.
Advertisement
تنفي مؤسسة كهرباء لبنان جملةً وتفصيلًا ما ورد أعلاه، كما وتفيد بأنها تراعي بصورة كاملة العدالة في التغذية بالتيار الكهربائي على جميع الأراضي اللبنانية، باستثناء كل من الخطوط التي تغذي المرافق الحيوية والإدارات الرسمية الأساسية في لبنان، والتي لا يمكن فصلها عن بعض الأحياء السكنية المحيطة بها لدواعٍ فنية بحتة، وباستثناء أيضًا كل من يستفيد من التغذية من محطتي التحويل الرئيسيتين في بعلبك والحرج الخارجتين عن سيطرة المؤسسة، علمًا أن المؤسسة قد أبلغت مرارًا جميع المراجع الأمنية والسلطات المعنية بشأن وضعية هاتين المحطتين (بعلبك والحرج)، 
وعليه، تأمل مؤسسة كهرباء لبنان من الجميع توخي الدقة بنقل أي خبر ونشر أي معلومة والعودة إلى المرجع الصالح للوصول إلى المعلومات الصحيحة، كما وإنه في حال امتلاك أي أحد لأي معطيات تشير إلى وجود بعض التجاوزات في هذا الخصوص، فتتمنى المؤسسة أن يتم إفادتها بها رسميًا، ليصار إلى إعطاء التوضيحات اللازمة وفق ما ورد أعلاه أو فتح تحقيق وإجراء اللازم بشأنها.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:35 | 2022-08-01
12:18 | 2022-08-01
11:18 | 2022-08-01
11:14 | 2022-08-01
11:09 | 2022-08-01
10:54 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website