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لبنان

في النقاش... سرق سيارة وفرّ بها الى جهة مجهولة

Lebanon 24
01-08-2022 | 07:34
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات العملانية في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السّرقة وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، تمكّنت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية من توقيف أحد الأشخاص للاشتباه به في بلدة الكويخات – قضاء عكّار، على متن سيّارة من نوع "هيونداي تاكسون"، تبيّن أنّها مسروقة بالتاريخ ذاته من محلّة النّقّاش، ويُدعى:
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خ. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)
أُعيدت السيّارة إلى مالكها، وأُودع الموقوف المرجع المعني للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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