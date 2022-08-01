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لبنان

بوحبيب التقى هوكشتاين.. تقدم في ملف مفاوضات الترسيم

Lebanon 24
01-08-2022 | 08:26
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، في حضور الوفد المرافق وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا.
 
بعد اللقاء غادر آموس من دون الادلاء بتصريح.
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وتحدث الوزير بو حبيب لوسائل الاعلام، مؤكدا "وحدة الموقف اللبناني"، وقال:" هناك تقدم هائل والمفاوضات مستمرة ولم تنته بعد وننتظر ردة الفعل الاسرائيلية".
 
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