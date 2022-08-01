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لبنان

من أجل بيع الخبز.. هذا ما فعلته الأفران مؤخراً

Lebanon 24
01-08-2022 | 07:51
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قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنه "لا هروب من المسؤولية في ملف الدعم والطحين"، وتابع: "لقد قلنا سابقاً إننا سنذهب بملف الدعم إلى النهاية، وتبيّن أنه كانت هناك سوق سوداء، والطحين استُخدم في سلعٍ غير الخبز".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، كشف سلام عن "ورود معلومات إليه تفيدُ بأن عدداً من الأفران اتصل بزبائنه ودعاهم للقدوم إلى شراء الخبز".
 
مع هذا، فقد أشار وزير الاقتصاد إلى أنه "في ظل الدعم لا بدّ من ضبط الحدود وفرض رقابة بوليسية مشدّدة والتي أثبتت فعاليتها والشفافية عبر وضع الجداول عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد".
 
 
 
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