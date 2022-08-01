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لبنان

فيديو مؤثر عن مرفأ بيروت والإهراءات.. شاهدوه

Lebanon 24
01-08-2022 | 08:00
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نشرَ حساب "flyoverlebanon" عبر "انستغرام" مقطع فيديو يبرزُ مشاهد عديدة لإهراءات مرفأ بيروت وللمنطقة المحيطة بها.
 
وجرى نشر الفيديو عقب حادثة انهيار صومعتين، أمس الأحد، وقد تضمّن أغنية "لبيروت" الشهيرة التي تمّ تأديتها بشكل مؤثر جداً.
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مع هذا، فقد أرفق الفيديو بتعليقٍ جاء فيه: "انهارت اهراءات بيروت ورجّعتنا بالذاكرة لأسوأ يوم مرق على لبنان... انهارت الإهراءات بس نفوسنا وأملنا بلبنان ما رح ينهار... جاي يوم وبلدنا رح ينفض عنو هالغبار ويقوم ويرجع شامخ متل ما عرفناه".
 
ومساء أمس الأحد، انهار جزء متصدع من إهراءات مرفأ بيروت بعد تكرر اندلاع النيران فيه، وذلك قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار المُروّع.
 
وشوهد غبار أبيض غطى أجواء المرفأ، عقب الانهيار، سارعت إثرها مروحية للجيش على رش المياه على الصوامع.
 
وأبدى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال على حمية، مخاوفه من أن تنهار أجزاء أخرى من صوامع الحبوب في المرفأ، بعد حادثة الأمس التي تسببت في تصاعد سحابة ضخمة من الغبار والدخان في الهواء.
 
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