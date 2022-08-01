"الرياشي" و"Youth4Governance": للتعاون في سبيل تفعيل مبادىء الحوكمة الإلكترونية

صد عن "الرياشي" و"Youth4Governance"، البيان التالي:

إجتمع 45 من الشبان الجامعيين من برنامج "شباب للحوكمة" "Youth4Governance" بوزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال السفيرة نجلا رياشي وفريق عمل الوزارة من أجل الإطلاع على مشاريع الوزارة وسبل التعاون بهدف فهم كيفية عمل مؤسسات الدولة، ومسح الحاجات والبحث في سبل تطوير أداء القطاع العام.

Advertisement

خلال اللقاء، عرض السيد ناصر عسراوي، مدير وحدة التعاون الفني في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية أبرز أعمال الوزارة، حيث ركّز على كيفية تحويل التحديات الى فرص وإشراك المواطن في العمل الاداري بكل شفافية. كما قدّمت السيدة يمنى شكر غريّب، مديرة برنامج أفكار لدعم المجتمع المدني في الوزارة، بعض المشاريع التي قامت الوزارة بتنفيذها. بدورهم، عرض الشبان والشابات المشاريع التي يعملون عليها كلٌّ بحسب إختصاصه، مثل مكننة الرقابة مع التفتيش المركزي، التنمية المحلية من خلال تطويرعمل البلديات عبر منصّة IMPACT، دراسة ميدانية لتحديد معايير الفقر الناتج عن الأزمات المتلاحقة في لبنان، بالإضافة إلى مشاريع تقنيّة بما فيها العمل على "التوقيع الرقمي" القائم على تقنيّة ال blockchain وتطوير البرنامج الأستوني XROAD لربط الإدارات العامة ببعضها البعض.

بعد عرض المشاريع من قبل الشبّان والشابات من مختلف الإختصاصات الجامعيّة، دار نقاشٌ صريح تحدّثت خلاله الوزيرة عن التحدّيات التي تواجه تطبيق التحوّل الرقمي في الإدارات العامة، إصلاح القطاع العام، تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات، كيفية معالجة النفايات الصلبة ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ومن جهتها، شدّدت رياشي على أهمية إستثمار طاقات الشباب اللبناني في هذا المجال، خاصة وأنهم أنشأوا أنظمة رقمية لدول أخرى وهم يتألقون في جميع أنحاء العالم. إن خبرتهم وموهبتهم ثمينة ويمكن الإستفادة منها كركيزة لرقمنة وبناء إدارات عامة تتسم بالكفاءة والشفافية.

وإيماناً منها بالدور الذي يمكن للطاقات الشبابية أن تلعبه في تطوير القطاع العام، أبدت رياشي استعدادها للتعاون بين الوزارة وشبان وشابات برنامج "شباب للحوكمة"، عبر تبنّي خطط وحلول يعملون عليها تدخل في اطار تطبيق الوزارة للإستراتيجية الوطنيّة للتحوّل الرقمي واستراتيجية مكافحة الفساد، الأمر الذي سيعود بالمنفعة على عملية تنفيذ هذه الخطط وتفعيل دور الشباب في تطوير عمل المؤسسات العامة في لبنان.

يُذكر أن برنامج "شباب للحوكمة" "Youth4Governance"، الذي أطلقته جامعة القديس يوسف عام 2021 بالتعاون مع إدارة التفتيش المركزي في لبنان ومنظمة سايرن الدولية، يضمّ في دورته الثانية لصيف عام 2022، 45 شابة وشاب من مختلف الإختصاصات الجامعية.



