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لبنان

بري وقع قوانين أقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة

Lebanon 24
01-08-2022 | 08:21
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وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين العشرة التي أقرها مجلس النواب في جلسة 26 تموز 2022  وفي مقدمها  القانون المتعلق بالسرية المصرفية وقانون الإجازة للحكومة بابرام اتفاقية بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح مع البنك الدولي، وأحالهاعلى رئاسة مجلس الوزراء.
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على صعيد آخر استقبل الرئيس بري  في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير لبنان في السويد الدكتور حسن صالح الذي وضع رئيس المجلس بصورة اوضاع الجالية اللبنانية في السويد.

 
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