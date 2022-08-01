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لبنان

اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء وعيد انتقال السيدة العذراء

Lebanon 24
01-08-2022 | 08:24
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صدر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مذكرة ادارية تقضي باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء وعيد انتقال السيدة العذراء.
 
التفاصيل في الصورة المرفقة:
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