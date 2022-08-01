خلية الأزمة في بعلبك بحثت في مشاكل وحلول الكهرباء

عقدت "خلية الازمة" في بعلبك اجتماعها الثاني الذي خصص للبحث في ملف الكهرباء والمشاكل والحلول الممكنة ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل.



وحضر الاجتماع رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر وشخصيات معنية.

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وتحدث النائب الحاج حسن باسم المجتمعين، فقال: "بحثنا اليوم ملف الكهرباء، وتبين لدينا أن كمية الكهرباء بالميغاوات التي تصل إلى محطة بعلبك للتوزيع، أو تأتي من كسارة أو من الشمال، هي أقل مما تستحق المحافظة من كمية إنتاج، ونحن نعلم بأن كمية الإنتاج في لبنان منخفضة، ولكن هناك تقصير بحق بعلبك الهرمل. ولقد حددنا كيفية معالجة ومتابعة الأمر مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بأن تحصل محافظة بعلبك الهرمل على كمية كهرباء من إنتاج المعامل خارج المحافظة أكبر من الكمية الحالية، والاستفاده من الإنتاج بأعلى كمية ممكنة من معمل بعلبك الحراري الذي يتم تشغيله ما بين يوم واحد وثلاثة أيام بالأسبوع. نعرف أن هناك أزمة محروقات، ولكن لا نقبل بأن يكون نصيب هذه المنطقة من التغذية اقل من المناطق الأخرى، لذا ينبغي تشغيل معمل بعلبك الحراري والاستفادة القصوى من إنتاجه، لتلبيه حاجات المواطنين".

وأردف: "سنتابع مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان مشكلة إصلاح بعض الأعطال التي تؤثر على التغذية، ومنها عمود التوتر العالي بين الشمال والهرمل، وعمود كسارة، للحؤول دون تأثيرهما السلبي على النقل والتوزيع".

واعتبر أن "السرقات للكابلات النحاسية والمحطات وبعض التجهيزات ارتفعت بشكل كبير مع ازدياد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ومع تراجع إمكانيات المؤسسات الرسمية، وخصوصا عند الأجهزة الأمنية، ومع كل ما أصاب الدولة ومؤسساتها، مما أدى إلى زيادة الأعطال والحاجة إلى محطات وكابلات جديدة".







ورأى أن "الحل بأن تتشدد القوى الأمنية في ملاحقه هؤلاء السارقين، وأن يبلغ المواطنون الاجهزة الامنية المختصة والبلديات بالتوقيت المناسب وبالسرعة المناسبة".



