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لبنان
لجنة الاعلام ناقشت ارتفاع تعرفة الاتصالات وسوء خدماتها
Lebanon 24
01-08-2022
|
09:37
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عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والاعضاء النواب.
إثر الجلسة قال الموسوي: "كانت الجلسة مخصصة لشؤون قطاع الاتصالات، ونحن مستمرون في اللجنة في سؤال شركتي الاتصالات "تاتش" و"الفا" في حضور الوزير ومديري هاتين الشركتين، وتمت مناقشة العديد من المسائل، الاولى تتصل بموضوع التعرفة، والسؤال كان وسيبقى: لماذا هذه النسبة المرتفعة من التعرفة؟ الا يمكن ان تكون بكلفة اقل؟ الا يمكن ان تكون منخفضة عما هي عليه الان؟، هذه اسئلة نستمر في طرحها ولم نأخذ الاجابات المقنعة".
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اضاف: "والموضوع الثاني يتعلق بالخدمات، وعدنا انه مع رفع التعرفة سيكون هناك رفع لنوعية الخدمة، في حين اننا وجدنا ان الخدمة ساءت اكثر منذ ان رفعت التعرفة. يقولون انه خلال فترة معينة سوف يتم رفع هذه الخدمة ونوعية الخدمات ونحن سنتابع الامر في اللجنة".
وتابع: "الموضوع الثالث يتعلق بالتكلفة والموازنات التشغيلية، وطلبت اللجنة من الوزارة ان تقدم لها مسار الموازنات التشغيلية والفروقات التي حصلت، والامر الاخر له علاقة بتقرير ديوان المحاسبة، وسوف يكون هذا الموضوع موضع دراسة لدى لجنة الاتصالات في جلستها المقبلة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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