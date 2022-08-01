ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية عصراً

يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 30200 -30250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكانت افتتحت السوق الموازية صباحا على تراجع بتسعيرة الدولار لتتراوح ما بين 29900 - 29950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.