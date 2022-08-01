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لبنان

والد اللواء عباس ابراهيم في ذمة الله

Lebanon 24
01-08-2022 | 09:53
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غيب الموت كاظم ابراهيم (ابو محمد) الرئيس السابق لاتحاد نقابات الافران في لبنان ووالد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بعد صراع مع المرض.
 
وقد نعي السيد ابراهيم في بلدته كوثرية السياد عبر جامع البلدة.
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وسيوارى جثمانه في الثرى غدا الثلثاء الواقع فيه 2 آب 2022 في تمام الاولى والنصف ظهرا.
 
اسرة "لبنان 24" تعزي عائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان. 

لبنان

تعازي ووفيات

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