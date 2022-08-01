والد اللواء عباس ابراهيم في ذمة الله

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غيب الموت كاظم ابراهيم (ابو محمد) الرئيس السابق لاتحاد نقابات الافران في لبنان ووالد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بعد صراع مع المرض.وقد نعي السيد ابراهيم في بلدته كوثرية السياد عبر جامع البلدة.وسيوارى جثمانه في الثرى غدا الثلثاء الواقع فيه 2 آب 2022 في تمام الاولى والنصف ظهرا.