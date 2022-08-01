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لبنان
لجنة الصحة بحثت في عمل مصرف الاسكان
Lebanon 24
01-08-2022
|
10:10
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عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء والمدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبدالله: "خصصت جلسة لجنة الصحة للبحث في موضوع عمل مصرف الاسكان والذي تملك فيه الدولة حصة تآكلت، للأسف، في الفترة الاخيرة. ولكن الاموال التي يعمل بها مصرف الاسكان هي اموال الشعب اللبناني هي ايداعات الخدم سابقا ومكاتب الخدم. والمرتقب ان يكون هناك عمل في قرض الصندوق العربي للاسكان، وللامانة مصرف الاسكان نوجه اليه التحية قام بمبادرة في الوقت المناسب توجه الى محدودي الدخل والناس الذين هم في حاجة الى طاقة شمسية، وهي قروض موجهة بثلاثة اتجاهات: الاول قرض اسكاني لدخل بالحد الادنى 6 ملايين ليرة. والمصرف في حاجة الى ضمانات وتأخر بسبب اضراب موظفي القطاع العام. وتم بحث في هذا الموضوع بالتفصيل مع اعضاء اللجنة، وتمنى اعضاء اللجنة ان يكون هذا الموضوع معمما على كل الارض اللبنانية، وخصوصا ان بعض القرى لا مشاريع اسكانية فيها".
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وأضاف: "القرض الثاني موجه الى الطاقة الشمسية بمبلغ يراوح بين 75 و200 مليون ليرة لـ 5 سنوات. نحن شجعنا على هذا الموضوع وان يعطى الاولوية، وهذا الملف ضاغط اجتماعيا ويخفف ضغطا عن مؤسسة كهرباء لبنان اذا كان هناك امكان لتحسين الطاقة. وطلب منا باجماع الزملاء أن يكون هناك استثناء في مصرف الاسكان لاءطاء قروض طاقة شمسية للمستشفيات، وطلبنا منه اتخاذ مبادرة استثنائية لهذه القروض. والمسألة الثالثة ترميم المنازل".
وختم: "أحب ان اعلن اننا كلجنة صحة في صدد التحضير لورشة عمل بدعم من الرئيس نبيه بري وموافقته لحض المجتمع الدولي والدول القادرة على مد يد العون للبنان في ملف الدواء، سيما ادوية السرطان والادوية المستعصية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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