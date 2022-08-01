Advertisement

لبنان

لجنة الصحة بحثت في عمل مصرف الاسكان

Lebanon 24
01-08-2022 | 10:10
A-
A+
Doc-P-976610-637949706012642684.jpg
Doc-P-976610-637949706012642684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء والمدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب. 
 
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبدالله: "خصصت جلسة لجنة الصحة للبحث في موضوع عمل مصرف الاسكان والذي تملك فيه الدولة حصة تآكلت، للأسف، في الفترة الاخيرة. ولكن الاموال التي يعمل بها مصرف الاسكان هي اموال الشعب اللبناني هي ايداعات الخدم سابقا ومكاتب الخدم. والمرتقب ان يكون هناك عمل في قرض الصندوق العربي للاسكان، وللامانة مصرف الاسكان نوجه اليه التحية قام بمبادرة في الوقت المناسب توجه الى محدودي الدخل والناس الذين هم في حاجة الى طاقة شمسية، وهي قروض موجهة بثلاثة اتجاهات: الاول قرض اسكاني لدخل بالحد الادنى 6 ملايين ليرة. والمصرف في حاجة الى ضمانات وتأخر بسبب اضراب موظفي القطاع العام. وتم بحث في هذا الموضوع بالتفصيل مع اعضاء اللجنة، وتمنى  اعضاء اللجنة ان يكون هذا الموضوع معمما على كل الارض اللبنانية، وخصوصا ان بعض القرى لا مشاريع اسكانية فيها". 
Advertisement
 
وأضاف: "القرض الثاني موجه الى الطاقة الشمسية بمبلغ يراوح بين 75 و200 مليون ليرة لـ 5 سنوات. نحن شجعنا على هذا الموضوع وان يعطى الاولوية، وهذا الملف ضاغط اجتماعيا ويخفف ضغطا عن مؤسسة كهرباء لبنان اذا كان هناك امكان لتحسين الطاقة. وطلب منا باجماع الزملاء أن يكون هناك استثناء في مصرف الاسكان لاءطاء قروض طاقة شمسية للمستشفيات، وطلبنا منه اتخاذ مبادرة استثنائية لهذه القروض. والمسألة الثالثة ترميم المنازل". 
 
وختم: "أحب ان اعلن اننا كلجنة صحة في صدد التحضير لورشة عمل بدعم من الرئيس نبيه بري وموافقته لحض المجتمع الدولي والدول القادرة على مد يد العون للبنان في ملف الدواء، سيما ادوية السرطان والادوية المستعصية".    
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:06 | 2022-08-01
17:01 | 2022-08-01
16:55 | 2022-08-01
16:09 | 2022-08-01
15:53 | 2022-08-01
15:37 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website