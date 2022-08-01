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لبنان

غريو حيت الجيش في عيده: انه ركيزة الأمن والإستقرار في البلاد

Lebanon 24
01-08-2022 | 10:35
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وزعت السفارة الفرنسية تغريدة للسفيرة آن غريو على "تويتر":
تحية إلى النساء والرجال الذين يسهرون كل يوم على حماية لبنان وشعبه. 
إن فرنسا فخورة بالروابط القديمة التي تجمعها بالجيش اللبناني، ركيزة الأمن والإستقرار في البلاد. وهي باقية على إلتزامها إلى جانبه".
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