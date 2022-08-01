القبض على مروج المخدرات في الفنار وأحد زبائنه بالجرم المشهود

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة تجار ومروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهول بترويج المواد المخدرة في منطقة الفنار.على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته ويدعى:- ر. س. (مواليد عام 1973، سوري).بتاريخ 22-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان وجوده داخل منزله في محلة الفنار، حيث قامت إحدى دورياتها بدهمه وأوقفت المروج أثناء قيامه ببيع المخدرات لأحد زبائنه الذي تم إلقاء القبض عليه، ويدعى:- أ. م. (مواليد غام 1988، لبناني)بتفتيشهما والمنزل تم ضبط: /13/ غ من مادة الكوكايين معدة للترويج داخل /7/ مظاريف، وهاتفين خلويين، ومبالغ مالية.بالتحقيق معهما، اعترف (ر. س.) بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن، وأنه ينشط في عمليات الترويج في محلة الفنار. كما اعترف الثاني بتعاطي المخدرات وبأنه يستحصل عليها من الأول.أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.