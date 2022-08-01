جديد تسعيرة المولّدات.. تكلفة الـ"5 أمبير" ترتفع والأرقام تكشفها!

خلال الأيام الماضية، طُرحت توقعات تشير إلى أن سعر الكيلوواط الواحد من المولدات قد ينخفض بسبب انخفاض سعر صفيحة المازوت، إلا أن هذا الأمر انتفى تماماً، اليوم في التسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة الطاقة، باعتبار أنّ قيمة الكيلوواط لم تشهد تراجعاً ملحوظاً وقد ناهزت 14899 ليرة لبنانية بينما كان هناك توقع بتراجعها إلى ما دون الـ13 ألف ليرة.

Advertisement



وفي السياق، علّقت أوساطٌ ناشطة في قطاع المولدات التسعيرة، فاعتبرت أن "جزءاً منها يعتبرُ عادلاً كونه لم يلحظ إجحافاً بحق أصحاب المولدات من جهة، في حين أنه ضمن هامشاً واضحاً من التسعير على أساس يتناسب مع تقلبات سعر المازوت من جهة أخرى".



وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، لفتت المصادر إلى أنّ "بعض أصحاب المولدات الآخرين يعتبرون أن التسعيرة الجديدة غير متناسبة معهم، كون التكاليف التي يتكبدونها مرتفعة جداً وبالدولار الأميركي"، وأضافت: "تشير أجواء اجتماعات دورية إلى أن التسعيرة المناسبة للكيلوواط يجب ألا تقل عن 20 ألف ليرة، لكنّ هذا الأمر قد لا يتحمّله المواطنون خصوصاً في المناطق الفقيرة".



وأردفت: "لهذا، من الممكن أن تكون هناك زيادات قد تطرأ قريباً، والمشكلة هي أن الالتزام بالتسعيرة ليس قائماً بشكل كافٍ، ومن الممكن أن نشهد فواتير مرتفعة بسبب زيادات قد تُفرض على سعر الكيلوواط، في حين أن هناك فواتير ستكون بالدولار الأميركي حُكماً".