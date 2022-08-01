Advertisement

لبنان

جديد تسعيرة المولّدات.. تكلفة الـ"5 أمبير" ترتفع والأرقام تكشفها!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-08-2022 | 12:18
A-
A+
Doc-P-976642-637949783768095391.jpg
Doc-P-976642-637949783768095391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال الأيام الماضية، طُرحت توقعات تشير إلى أن سعر الكيلوواط الواحد من المولدات قد ينخفض بسبب انخفاض سعر صفيحة المازوت، إلا أن هذا الأمر انتفى تماماً، اليوم في التسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة الطاقة، باعتبار أنّ قيمة الكيلوواط لم تشهد تراجعاً ملحوظاً وقد ناهزت 14899 ليرة لبنانية بينما كان هناك توقع بتراجعها إلى ما دون الـ13 ألف ليرة.
Advertisement

وفي السياق، علّقت أوساطٌ ناشطة في قطاع المولدات التسعيرة، فاعتبرت أن "جزءاً منها يعتبرُ عادلاً كونه لم يلحظ إجحافاً بحق أصحاب المولدات من جهة، في حين أنه ضمن هامشاً واضحاً من التسعير على أساس يتناسب مع تقلبات سعر المازوت من جهة أخرى".

وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، لفتت المصادر إلى أنّ "بعض أصحاب المولدات الآخرين يعتبرون أن التسعيرة الجديدة غير متناسبة معهم، كون التكاليف التي يتكبدونها مرتفعة جداً وبالدولار الأميركي"، وأضافت: "تشير أجواء اجتماعات دورية إلى أن التسعيرة المناسبة للكيلوواط يجب ألا تقل عن 20 ألف ليرة، لكنّ هذا الأمر قد لا يتحمّله المواطنون خصوصاً في المناطق الفقيرة".

وأردفت: "لهذا، من الممكن أن تكون هناك زيادات قد تطرأ قريباً، والمشكلة هي أن الالتزام بالتسعيرة ليس قائماً بشكل كافٍ، ومن الممكن أن نشهد فواتير مرتفعة بسبب زيادات قد تُفرض على سعر الكيلوواط، في حين أن هناك فواتير ستكون بالدولار الأميركي حُكماً".

وختمت: "في بعض المناطق، قد نشهد هذا الشهر تسعيرة 250 دولاراً للـ5 أمبير في حين أن سعر الـ10 أمبير سيكون 350 دولاراً". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:06 | 2022-08-01
17:01 | 2022-08-01
16:55 | 2022-08-01
16:09 | 2022-08-01
15:53 | 2022-08-01
15:37 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website