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لبنان
ميقاتي يوقّع كل الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخراً
Lebanon 24
01-08-2022
|
12:35
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وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، كل الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء في 26/7/2022 وأحالها على رئاسة الجمهورية.
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