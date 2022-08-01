ميقاتي يوقّع كل الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخراً

وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، كل الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء في 26/7/2022 وأحالها على رئاسة الجمهورية.

Advertisement