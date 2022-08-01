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لبنان

ميقاتي يوقّع كل الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخراً

Lebanon 24
01-08-2022 | 12:35
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وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، كل الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء في 26/7/2022 وأحالها على رئاسة الجمهورية.
 
 
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