معلومة جديدة عن الكهرباء.. هل ستزداد التغذية قريباً؟

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ "مخزون المازوت في معمل دير عمار لن يكفي إلى وقتٍ طويل نسبياً"، أي أنه قد لا يخدم المعمل حتى نهاية شهر آب الجاري في حال تم استهلاكهُ بطريقةٍ غير مُنتظمة.

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ولفتت المصادر إلى أنّ "المعمل قد ينطفئ في أي لحظة وذلك تبعاً لأوامرِ تصدر من غرفة التحكّم التابعة لكهرباء لبنان في بيروت"، وأضافت: "بحسب التوجيهات تتم إدارة التحكم بالمعمل، والأمر يرتبطُ بالقدرة على إمكانية استمرار تقديم التغذية بشكلٍ يدوم لوقتٍ طويل نسبياً استناداً للكميات المتوفرة من الفيول".

وتابعت: "حالياً، فإن معملي دير عمار والزهراني مستمرّان بالعمل، علماً أن الكمية من الفيول الموجودة هي ربع الكمية المطلوبة شهرياً لإنتاج الكهرباء، وهو الأمر الذي يعني انحداراً في التغذية لتصل إلى ساعتين يومياً كحدّ أقصى".

وختمت المصادر: "التغذية لن تزداد طالما أنّ كميات الفيول والمازوت ضئيلة، وإنقطاع الكهرباء واردٌ في أي لحظة خصوصاً أن الوضع صعب على صعيد المعامل".