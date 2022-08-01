عدّاد "كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2269 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1175514.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10534.