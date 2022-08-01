باسيل: بالقوة سنأخذ حقوقنا النفطية وليس بالضعف

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "المقاومة التي لا تستظل بالدولة تجلد، والدولة يجب ان تكون قوية وعادلة، وهذه الدولة يجب ان تؤمّن الحياة الكريمة لابنائها، وللأسف اللبناني اليوم اسير العوز والمقاومة الحقيقية هي تحرير اللبناني من الفقر والعوز".

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باسيل خلال قداس الهي عن راحة نفس شهداء الجيش وأنصاره في غابة الشهيد - بلدة رعشين محلة طبرية، أكد ان "المقاومة نفذت معادلة القوة في البر منذ العام 2006، واليوم نعيش معادلة البحر، ونحن اول من قال إن "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا"، ونحن لن نبقى بلد متفرج على مصر وقبرص وتركيا واسرائيل وسوريا الذين يعملون على تنقيب النفط والغاز".

وأكد قائلأً: "نحن بالقوة سنأخذ حقوقنا النفطية وليس بالضعف، ونأمل ان نرى النتائج التي أرستها الدولة القوية والمقاومة في البحر خلال الشهر المقبل".