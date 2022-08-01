ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟

كان ملفتاً غياب قائد لواء الحرس الجمهوري العقيد بسام الحلو عن تهنئة رئيس الجمهورية لمناسبة العيد السابع والسبعين للجيش.

وكشف مصدر مطلع أن العقيد سجّل إنقطاعاً عن الخدمة لثلاثة أشهر، أو إجازة طويلة ومفتوحة، وذلك بسبب خلاف حصل بينه وبين أحد المقربين من الرئاسة، وأدى هذا الخلاف الى الطلب من قائد الجيش تشكيله من اللواء.

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وفي المعلومات أيضاً أن القيادة رفضت تشكيل الحلو أو اعفاءه من قيادة لواء الحرس، فكان عندها الخيار بترك الخدمة في القصر الجمهوري مع الإحتفاظ بالمنصب.

وأضاف المصدر أن "العقيد حلو سافر في رحلة الى الولايات المتحدة الأميركية ولكنه سيعود قريباً بعد إنقضاء مدة الثلاثة أشهر".