هذا ما أبلغته إسرائيل لهوكشاتين بشأن لبنان

نشر موقع "jcpa" الإسرائيلي تقريراً، اليوم الإثنين، تطرق فيه إلى الزيارة الجديدة للوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين إلى لبنان، مشيراً إلى أنّ "الأخير، وقبيل وصوله إلى بيروت، أمس الإثنين، بعث إلى لبنان رسائل عبر مختلف الأطراف تدعوهم للتصرف بمسؤولية".

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ولفت الموقع في تقريره الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنه من المُفترض أن تدخل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مساراً مُتسارعاً هذا الأسبوع، وقد نقل مسؤولون أمنيون إسرائيليون إلى القيادة السياسية تقييماً للوضع مفاده أن حزب الله يستطيع ، بواسطة صواريخه الدقيقة، شل جميع عمليات استيراد البضائع إلى إسرائيل عبر البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ضرب جميع منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر.



ولفت الموقع إلى أنّ الولايات المتحدة تحاول الوصول إلى حلّ سريع للأزمة المرتبطة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بينما يزيد الجيش الإسرائيلي من اليقظة والاستعدادات في محيط حفارات الغاز

في البحر المتوسط.



وأضاف: "الأميركيون يضغطون على دواسة الوقود في المفاوضات، واقتراح التسوية الذي طرحته إسرائيل صاغه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولتا، ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي أودي أديري".



وتابع: "إسرائيل أوضحت لهوكشتاين أنها مستعدة لإبداء مرونة في المفاوضات وحتى تقديم بعض التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق، على أن تكون تلك التنازلات في منطقة الخلاف بينها وبين لبنان، لكنها لن توافق على الإبتزاز بالتهديدات".