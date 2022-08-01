تقرير إسرائيلي.. كيف قرأت تل أبيب "أجواء" محادثات ترسيم الحدود في لبنان؟

نشر موقع "إسرائيل هيوم"، مساء اليوم الإثنين، تقريراً أشار فيه إلى أنّ "الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، اختتم اجتماعاته في لبنان بأجواء إيجابية".

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ولفت الموقع في تقريره الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنّ "هوكشتاين لم يطرح خلال اجتماعه مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة، اليوم في بعبدا، أي اقتراح حول توظيف شركة دولية للتنقيب في المنطقة المتنازع عليها وتقسيم الأرباح في لبنان بين لبنان وإسرائيل".



ووفقاً للتقرير، فقد ساد تفاؤل حذر هذا الأسبوع في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل قريباً إلى اتفاق مع لبنان بشأن مسألة الحدود البحرية، وأضاف: "على خلفية التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ولبنان يقتربان من اتفاق بشأن الملف المطروح، قال مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات إنه على الرغم من التفاؤل الذي يبثه الجانب اللبناني، يجب انتظار وصول ردّ رسمي. في الماضي، كانت التقارير تشيرُ في حالات عدة أن الاتفاق كان وشيكاً، لكن اللبنانيين أجروا انعطافة في اللحظة الأخيرة".



وبحسب تقرير "إسرائيل هيوم"، فإنّ "لبنان الرسمي قد يكون مهتماً بالتوصل إلى اتفاق لأسباب اقتصادية، لكنّ حزب الله يحاول إفشال ذلك لأنه يحب عن مزيد من نقاط الاحتكاك مع إسرائيل"، وتابع: "على الرغم من وجود قانون دولي بشأن خطوط الحدود البحرية، إلا أنه يخضع في كثير من الحالات لتفسيرات مختلفة، وقد نشأت المشكلة التي تواجه لبنان بعد اكتشاف أن المنطقة المتنازع عليها غنية بالغاز".



وتابع: "من المقترحات التي ظهرت في المفاوضات أن تقوم شركة من دولة ثالثة بأعمال الحفر في المنطقة المتنازع عليها، على أن يتقاسم لبنان وإسرائيل الأرباح. إلا أن الجانب اللبناني عارض ذلك بسبب الخوف من أن يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تعبير عن التطبيع مع إسرائيل. ولهذا، فإن الحل البديل الذي يتم النظر فيه حالياً يتحدث عن خط حدودي متعرج، من شأنه أن يمنح إسرائيل اتجاهاً نحو الشمال بطريقة تشمل حقل كاريش للغاز بأكمله، مقابل حصول لبنان على اتجاه موازٍ جنوباً في منطقة يحتمل وجود رواسب غاز فيها".



بدورها، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ "مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن تفاؤلهم إزاء التحرك الأميركي لإنهاء الخلاف مع لبنان والوصول لإتفاقية بشأن الحدود البحرية".



مع هذا، قال خبير أمني إسرائيلي إن "الحل النهائي للنزاع ما زال بيد حزب الله"، مشيراً إلى أنه "إذا توصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق، فإن حزب الله سيفقد العذر المثالي لمهاجمة إسرائيل".