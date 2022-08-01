أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟

لاحظَ العديد من المُواطنين مؤخراً أنّ صرافات آلية في العديد من المصارف لم تسمحَ لهم بسحب الليرة اللبنانيّة، في حين أن إمكانية سحب الدولار لم تكن متوفرة للجميع أيضاً.

Advertisement



وبحسب ما تبيّن، فإنّ بعض المواطنين واجه مشكلة ترتبطُ بالسّحوبات من الحسابات الجارية، وما جرى هو أنّ بعض المواطنين لم يستطيعوا الحصول على أموالهم كما يجب، إذ كانت الصرافات الآلية تُعطيهم عبارة "المبلغ المطلوب يفوق الرصيد المتبقي".



الأمر هذا حصل مع بعض المواطنين الذين لم يتلقوا بعد تحويلات رواتبهم بينما حاولوا سحبَ أموالٍ كانت موجودة سابقاً في حساباتهم، وقد يكون ذلك بمثابة خطأ تقني مرتبط بالحساب.