أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟

لاحظَ العديد من المُواطنين مؤخراً أنّ صرافات آلية في العديد من المصارف لم تسمحَ لهم بسحب الليرة اللبنانيّة، في حين أن إمكانية سحب الدولار لم تكن متوفرة للجميع أيضاً.
وبحسب ما تبيّن، فإنّ بعض المواطنين واجه مشكلة ترتبطُ بالسّحوبات من الحسابات الجارية، وما جرى هو أنّ بعض المواطنين لم يستطيعوا الحصول على أموالهم كما يجب، إذ كانت الصرافات الآلية تُعطيهم عبارة "المبلغ المطلوب يفوق الرصيد المتبقي".
الأمر هذا حصل مع بعض المواطنين الذين لم يتلقوا بعد تحويلات رواتبهم بينما حاولوا سحبَ أموالٍ كانت موجودة سابقاً في حساباتهم، وقد يكون ذلك بمثابة خطأ تقني مرتبط بالحساب.
مصادر مصرفية قالت لـ"لبنان24" إنّه "اعتباراً من اليوم الأول لكل شهر، يصبح بإمكان المواطن سحبَ أمواله ضمن السقف المسموح له تبعاً للحساب"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يسري على الجميع، وبالتالي فإن عمليات السحب قائمة بشكل طبيعي ولم تجرِ أي تعديلات عليها"، وأضافت: "لو كانت هناك تعديلات لتبين ذلك فوراً، وقد بادرت المصارف إلى طرح شروحات إضافية عبر الصرافات الآلية لكل من يستخدمها، وذلك تسهيلاً على المواطنين".