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لبنان

بيانٌ روسيّ بشأن سفينة حبوب متجهة إلى لبنان.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
01-08-2022 | 15:37
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أكدت وزارة الدفاع الروسية اتخاذها التدابير اللازمة لمنع الاستفزازات على طول طريق أول سفينة محملة بالحبوب غادرت أوديسا متوجهة إلى ميناء طرابلس في لبنان، اليوم الاثنين.
 
ونقلت "روسيا اليوم" عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي  ميخائيل ميزينتسيف قوله إن "روسيا الاتحادية تتخذ مجموعة من الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الملاحة المدنية ومنع الاستفزازات على طول طريق العبور".
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وأوضح أن المسار الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إطار مبادرة التفاهم المتبادل للنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، يتضمن تصدير محاصيل الحبوب والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانيا، هي يوجني، وأوديسا وتشورنومورسك.
 
وأضاف أنه لا تزال 69 سفينة أجنبية من 15 دولة محتجزة في ستة موانئ، هي خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني.
 
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