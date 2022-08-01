Advertisement

لبنان

لغط واسع

Lebanon 24
01-08-2022 | 17:01
A-
A+
Doc-P-976708-637949954631841453.jpg
Doc-P-976708-637949954631841453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يدور لغط واسع داخل الأوساط الدبلوماسية حول إمكان حدوث تسوية حول استخراج الغاز من الحقول البحرية أم توتر يعيق الاستخراج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مسؤول إسرائيلي: مقترحنا الجديد يسمح للبنان باستخراج الغاز من المنطقة مع الحفاظ على حقوقنا
lebanon 24
02/08/2022 04:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تجاذبات دولية قد تدخل لبنان عصر النفط و الغاز
lebanon 24
02/08/2022 04:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لا نريد الحـرب لكن لا نخشاها واذا حصلت نحن رجالها وأبطالها وسنمنع اخراج النفط والغاز المنهوب الاسرائيلي ما لم يُسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه
lebanon 24
02/08/2022 04:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: هدفنا أن يستخرج لبنان النفط والغاز لأن هذا هو الطريق الوحيد لنجاة لبنان
lebanon 24
02/08/2022 04:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الغاز

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:06 | 2022-08-01
16:55 | 2022-08-01
16:09 | 2022-08-01
15:53 | 2022-08-01
15:37 | 2022-08-01
15:26 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website