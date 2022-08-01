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لبنان

لا فرق

Lebanon 24
01-08-2022 | 17:06
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لاحظ خبراء أن لا فرق بين احتجاز أموال المودعين بالدولار او احتجاز أموال الموظفين بالليرة اللبنانية، من دون أي اساس قانوني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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