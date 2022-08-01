29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"التيار البرتقالي" يتحضّر للمرحلة المقبلة خوفاً من الآتي
Lebanon 24
01-08-2022
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في "الديار": يتحضّر "التيار الوطني الحر" لعقد اجتماعات حزبية مفتوحة تتناول بعض العناوين الأساسية، وقد تنعقد في إحدى الأديرة أو في مقرّ "التيار" في ميرنا الشالوحي وفق العناوين التالية:
Advertisement
أولاً تقييم مرحلة الإنتخابات النيابية والأسباب التي أدّت إلى تراجع "التيار" في بعض الدوائر، ولا سيما في جزين وبعبدا، وبشكل عام على مستوى جميع المحافظات، وقراءة التحالفات من زاوية جدواها أكان إنتخابياً أو سياسياً والشروع في إجراء نفضة شاملة على كل المستويات السياسية والإنتخابية والحزبية، ليُتوّج ذلك بمؤتمر عام للحزب.
ثانياً، الإستحقاق الرئاسي، والذي يعني "التيّار الوطني" بشكل أساسي، ولا سيما أن مؤسّسه هو من سيغادر قصر بعبدا في الخريف المقبل، ورئيسه النائب جبران باسيل لم يسحب من حساباته مسألة ترشّحه لرئاسة الجمهورية، خلافاً لما يقال بأنه انسحب من السباق الرئاسي، والدلالة جولته الأوروبية الأخيرة، والتي كانت متعدّدة الأهداف، وفي مقدّمها السعي لرفع العقوبات الأميركية عنه، إضافة إلى "جسّ نبض" الدول التي زارها والمسؤولين الذين التقاهم حول نظرتهم لهذا الإستحقاق، وخصوصاً بالنسبة لإمكانية ترشّحه، في حين أنه وفي حال لم يكن هناك من حظوظ لباسيل للوصول إلى قصر بعبدا، فإنه سيدعم شخصية سياسية، إما من "التيار الوطني"، أو مقرّبة منه، وفيما لو سُجّل إجماع من حلفائه على مرشح آخر مثل رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، فإن "التيار البرتقالي" لن يوافق إلا بشروطه كي يحافظ على وزنه السياسي الفاعل في العهد الجديد، وفي مؤسّسات الدولة وعلى المستويين الوزاري والنيابي، بمعنى أن يكون له حصة وازنة من خلال الشروط التي سيطرحها على المرشّح الرئاسي لدعمه في هذا الإستحقاق.
ثالثاً، لا شك أن الأسابيع القليلة المتبقية لمغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون لقصر بعبدا، ستشكّل نقطة تحوّل لدى "التيار" الذي كان مدعوماً بالكامل من قبل العهد، والجميع يتذكّر كيف تعطّلت عملية تشكيل الحكومات، وتأخر التكليف والتأليف من أجل أن يرضى باسيل وتياره، وينالوا حصتهم ، ولهذه الغاية، فإن اللقاءات التي تحصل بعيداً عن الأضواء، تشدّد على ضرورة عدم التسليم والقبول بما يطلبه هذا الفريق وذاك، كي لا يخسر "التيار" أوراقاً كثيرة في العهد الجديد وتتغيّر كل المعادلات والظروف، فالعمل جارٍ بكل هذه المسائل بين رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الحر" حول ترتيب أوضاع "التيار" قبل مغادرة مؤسّسه وانتهاء ولايته، تجنّبا لأي مفاجآت أو أن يصبح "التيار البرتقالي" كبعض الأحزاب المسيحية دون أي وزن سياسي، أو أن لا يتمكن من فرض شروطه خلال المرحلة المقبلة في التكليف والتأليف وإدارات الدولة، وعلى كافة الأصعدة.
من هنا، فإن هذه العناوين بدأت تقض مضاجع "التيار"، كما تضيف المصادر، وذلك تحسباً من القادم على اعتبار أن الأجواء الراهنة الداخلية والإقليمية تستبعد وصول باسيل إلى رئاسة الجمهورية، وأيا يكن الرئيس، وتحديداً إن كان من خارج "التيار الحر"، أو من المقرّبين منه، لا يمكنه أن يلبي رغباته وشروطه كما كانت الحال مع الرئيس ميشال عون.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
Lebanon 24
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
03:12 | 2022-08-01
01/08/2022 03:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون
Lebanon 24
جيران "ميرنا الشالوحي" ينعمون وينتعشون
02:45 | 2022-08-01
01/08/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
14:42 | 2022-08-01
01/08/2022 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
13:56 | 2022-08-01
01/08/2022 01:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من نصرالله.. هل باتت الحرب قريبة؟
Lebanon 24
كلامٌ جديد من نصرالله.. هل باتت الحرب قريبة؟
04:30 | 2022-08-01
01/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2022-08-02
"يا رايح كتّر المنايح"... الحكومة أولوية
01:45 | 2022-08-02
نصرالله والعاشر من محرّم: موقف حاسم وتصعيدي؟
01:40 | 2022-08-02
قضية الباخرة لوديسا تستمر بالتفاعل وهذا جديدها المتوقع
01:30 | 2022-08-02
لماذا "الرفيق غازي"؟
01:28 | 2022-08-02
مسلسل قطع الأشجار مستمر... اليكم آخر فصوله
01:25 | 2022-08-02
مصادر معمل دير عمار لـ "لبنان٢٤": كمية الفيول التي تم افراغها تكفي حتى ١٣ آب
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
02:00 | 2022-08-02
02/08/2022 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-08-01
02/08/2022 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
05:00 | 2022-07-31
02/08/2022 09:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact