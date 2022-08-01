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لبنان

إطلاق رصاص كثيف وقذائف صاروخية في سرعين

Lebanon 24
01-08-2022 | 23:27
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حصل إشكال ليل امس في بلدة سرعين بين المدعو هلال شومان والمدعو علي حسن علي شومان تطوّر إلى إطلاق رصاص كثيف وقذائف صاروخية.
وقد حضرت دورية من المخابرات والجيش وطوّقت المكان. 
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وأشارت المعلومات عن إلقاء القبض على احد مطلقي النار.
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اطلاق نار

سرعين

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