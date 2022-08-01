إطلاق رصاص كثيف وقذائف صاروخية في سرعين

حصل إشكال ليل امس في بلدة سرعين بين المدعو هلال شومان والمدعو علي حسن علي شومان تطوّر إلى إطلاق رصاص كثيف وقذائف صاروخية.

وقد حضرت دورية من المخابرات والجيش وطوّقت المكان.

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وأشارت المعلومات عن إلقاء القبض على احد مطلقي النار.